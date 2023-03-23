Всі розділи
Укр / Рус

У Києві відновлять роботу станції метро "Гідропарк" для пасажирів

Четвер, 23 березня 2023, 16:45 - Олексій Павлиш

Мер Києва Віталій Кличко анонсував відновлення роботи станції метро "Гідропарк" для пасажирів.

Про це він написав у Telegram.

За словами Кличка, поки працюватиме вестибюль №1.

Повз станцію "Дніпро" поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки.

"Станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.

Укриттями для населення слугують тільки підземні станції. А поїзди під час тривог не курсують наземними ділянками задля безпеки пасажирів", - нагадав Кличко.

Рух поїздів "червоною" гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", додав він.

Економічна правда

Київ метрополітен
Матеріали за темою
Громадський транспорт у Києві почне працювати на годину довше 22 березня 2023, 16:08
Гдиня, Познань, Варшава: FlixBus запускає 3 нові лінії з України 22 березня 2023, 15:18
На одній зі станцій метро в Києві призупинили продаж qr-квитків 22 березня 2023, 14:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті