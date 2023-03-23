У Києві відновлять роботу станції метро "Гідропарк" для пасажирів
Четвер, 23 березня 2023, 16:45 -
Мер Києва Віталій Кличко анонсував відновлення роботи станції метро "Гідропарк" для пасажирів.
Про це він написав у Telegram.
За словами Кличка, поки працюватиме вестибюль №1.
Повз станцію "Дніпро" поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки.
"Станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.
Укриттями для населення слугують тільки підземні станції. А поїзди під час тривог не курсують наземними ділянками задля безпеки пасажирів", - нагадав Кличко.
Рух поїздів "червоною" гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", додав він.
Економічна правда