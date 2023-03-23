Apple планує витрачати по $1 млрд щороку на фільми для прокату

Корпорація Apple планує витрачати 1 мільярд доларів на рік на виробництво фільмів, які будуть виходити в кінотеатрах, аби підвищити свій авторитет у Голлівуді та залучити передплатників до свого потокового сервісу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомих з планами компанії.

Apple звернулася до кіностудій щодо партнерства, щоб випустити кілька фільмів у кінотеатрах цього року та ряд інших фільмів у майбутньому.

Список потенційних релізів включає фільм Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі; шпигунський трилер "Аргайл" від режисера Метью Вона; і Наполеон, драма Рідлі Скотта про французького завойовника. В Apple таку інформацію коментувати відмовилися.

Агентство зазначає, що інвестиції в кіновиробництво значно зросли порівняно з минулими роками. Більшість попередніх оригінальних фільмів Apple були ексклюзивними для потокового сервісу або випущені в обмеженій кількості кінотеатрів.

За словами джерел, компанія пообіцяла показувати фільми в тисячах кінотеатрів принаймні протягом місяця, хоча вона ще не завершила жодних планів.

Також компанія розглядає кінотеатри як спосіб підвищити обізнаність про свою послугу потокового передавання TV+. Apple TV+ має від 20 до 40 мільйонів підписників, що менше, ніж у таких конкурентів, як Netflix і Disney+.