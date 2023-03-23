"Армія ТБ": Нацрада видала ліцензію телеканалу Міноборони

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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення України видала супутникову ліцензію на 10 років під логотипом "Армія ТБ" Центральній телерадіостудії Міноборони.

Таке рішення у регуляторі ухвалили 23 березня, пише "Детектор Медіа".

Зазначається, що під час засідання Нацради канал представляв продюсер, медіаменеджер та журналіст Ілларіон Павлюк. Він заявив, що ідею воєнного каналу він презентував у Міністерстві оборони.

"Зараз ми спостерігаємо, як суспільство дистанціюється від війни. Часто виникає питання, коли закінчиться війна. Таким чином ми сприймаємо війну як суб’єкт, який сам по собі колись закінчиться чи ні.

Це небезпечно, бо ніби від мене як громадянина це не залежить. У суспільстві є або ейфорія ("котики-ЗСУ" все зроблять) або апатія ("війна триватиме роками"), а також страх мобілізації. Нам треба згуртуватися та закінчити війну", - заявив Павлюк.

За його словами, новий канал має "розвіяти туман війни".

При цьому контент, за його словами, вироблятимуть медійники, які служать у ЗСУ:.

Павлюк додав, що ядро телеканалу - військовослужбовці.

"Це канал для них і про них. Вони мають розуміти, що їх підтримуть, їх проблеми чують, їх перемоги бачать. Але при цьому весь контент має бути зрозумілий для цивільних", - пояснив він.

Команда новоствореного мовника, за його словами, мріє про загальну аудиторію 18+.

Формат каналу Павлюк охарактеризував як Discovery Military. За його словами, вже розроблено 12 концепцій майбутніх проєктів.

"Ми хочемо робити сучасний формат новин зі включеннями з зони бойових дій простих військовослужбовців. Аналітика та легка щоденна подача новин.

Ми розвіюватимемо міфи, пов’язані з війною, ми говоритимемо, як живуть деокуповані міста, жартуватимемо з військовими так, як жартують вони, ми будемо розвіювати російську пропаганду. Ми хочемо говорити про ті події, які вже стали історією", - зазначив Павлюк.

За словами заступника голови Нацради Олега Черниша, багато провайдерів цікавились цим каналом і хотіли взяти канал "Армія ТБ" у свої мережі:

"Тобто цей канал буде доступний не лише на супутнику, а й у кабелі", - додав він.

Власником каналу є Міністерство оборони: Черниш назвав кінцевим бенефіціаром та контролером директора Центральньої телерадіостудії Міноборони Віктора Грома.

Економічна правда