Мінфін відновлює середньострокове бюджетне планування

Міністерство фінансів відновлює середньострокове бюджетне планування - вже цього року планують додати до проєкту бюджету на 2024 рік трирічний прогноз основних бюджетних показників.

Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Нашими основними завданнями на цей рік є максимально можливе поновлення тих процесів та процедур у сфері управління державними фінансами, які ми призупинили з початком війни, та проведення необхідних підготовчих дій для масштабного відновлення країни та нашої інтеграції до ЄС", - заявив перший заступник міністра.

"Ми відновлюємо середньострокове бюджетне планування. Вже цього року плануємо додати до проекту бюджету на 2024 рік трирічний прогноз основних бюджетних показників.

Наступного року - поновити цикл повноцінного середньострокового бюджетного планування із підготовкою Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, що міститиме цілі державної політики з показниками їх досягнення, пріоритети відновлення та відповідний розподіл ресурсів", - додав Улютін.

За його словами, ще одним важливим напрямом в контексті ефективного використання ресурсів є покращення управління державними інвестиціями.

"Потреба коштів для відновлення є колосальною - понад 300 млрд дол. за оцінками Світового банку. Ми очікуємо, що більша частина фінансування, як мінімум на перших етапах, буде здійснюватися через різні форми державних інвестицій - капітальні видатки бюджету, державні гарантії, ДПП.

Тому дуже важливо забезпечити уніфікацію підходів до відбору проектів, визначити чітку рамку для проектів відновлення та посилити контролюючу роль Мінфіну на всіх етапах інвестиційного циклу", - резюмував перший заступник міністра.

Економічна правда