Курс валют на 23 березня: гривня зміцнюється в банках, але слабне на "чорному ринку"

У четвер, 23 березня, готівковий долар дорожчає на "чорному ринку", але різко дешевшає в банках, також зріс курс євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:30 курс долара на "чорному ринку" становив 38,19 - 38,63 грн. У середу, 22 березня, курс коливався між 38,11 - 38,41 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,17 - 41,44 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,8 - 41,13 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,15 - 38,6 грн (курс на 22 березня – 38,3 - 38,8 грн);

Євро – 40,6 - 41,3 грн (курс на 22 березня – 40,53 - 41,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,75 - 38,25 грн;

Ощадбанк – 38,2 - 38,95 грн;

Укрексімбанк – 38,15 - 38,75 грн;

Райффайзен – 38,0 - 38,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.