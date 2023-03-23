JPMorgan звинувачують у продажі цінностей банківського сейфу на суму до 10 мільйонів доларів

Проти банку JPMorgan Chase & Co. позивається пара, яка стверджує, що банк продав коштовності та інші цінності на 10 мільйонів доларів, які вони зберігали в сейфах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Хорхе та Стелла Аранети заявляють, що JPMorgan надіслав рахунки за коробки на неправильну адресу, через що виникла затримка в сплаті. Вони стверджують, що виплатили прострочення повністю після того, як виявили це, і JPMorgan пообіцяв повернути майно, що зберігалося в ящиках. Але натомість банк продав вміст на аукціоні.

Пара, яка проживає на Філіппінах, але має квартиру на Манхеттені,подала до суду на банк минулого року. Вони орендували сейфи у відділеннях JPMorgan у Нью-Йорку, починаючи з 2006 року, і щороку продовжували їх, при цьому банк знімав оплату з їхніх чекових рахунків і надсилав рахунки та виписки на адреси в Манхеттені та Маямі.

У березні 2016 року банк надіслав поштою повідомлення про оновлення послуги зберігання у двох сейфах, попереджаючи, що вони будуть відкриті, а вміст буде видалено, якщо платежі не будуть отримані протягом 60 днів.

Згідно з позовом, ці повідомлення були надіслані не на адреси в Нью-Йорку чи Маямі, а на поштову скриньку в Батон-Руж, штат Луїзіана.

У лютому 2017 банк просвердлив чотири з семи ящиків подружжя, вилучив вміст і переніс його в безпечне місце.

Подружжя стверджує, що в жовтні 2019 року вони дізналися, що скриньки були відкриті та повернули їхні рахунки, після чого JPMorgan нібито запевнив їх, що їхні цінні речі будуть повернуті.

Але банк продав вміст на аукціоні менш ніж через 10 місяців на загальну суму понад 552 700 доларів. Аранети стверджують, що це лише невелика частина того, чого коштував вміст, що складається переважно з дорогоцінних металів, коштовностей і монет. Вони оцінюють вартість від 8 до 10 мільйонів доларів.

Економічна правда