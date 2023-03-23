РФ наростила поставки платини до Китаю у 279 разів

Росія у січні та лютому 2023 року збільшила постачання платини до Китаю у 279 разів порівняно з аналогічним періодом 2022 року, до 1,67 т.

Про це пише РБК із посиланням на дані китайської митниці.

Водночас у грошовому вимірі збільшення у 265 разів (із 0,2 млн дол до 53 млн дол).

"З даних митниці випливає, що поставки російського паладію на китайський ринок зросли у 8,5 раза, до 2,72 т, у грошовому вираженні - у 5,6 раза (з $27 млн до $152 млн). Поставки родію, металу платинової групи, збільшилися в сім разів (з 26,2 кг до 0,19 т), у грошовому вираженні - у шість разів (з $13 млн до $76 млн).

Однак торік поставки російської платини в Китай знизилися на 33%, до 8,99 т (у грошах - майже вдвічі, до $280,1 млн), паладію і родію - зросли на 43%, до 9,03 т (у грошах - плюс 23,6%, до $583,8 млн), і 67%, до 0,52 т (плюс 13%, до $238,5 млн) відповідно", - йдеться у повідомленні.

Федеральна митна служба Росії не публікує даних щодо експорту та імпорту через санкції, введені після початку повномасштабної війни в Україні.

Найбільший російський виробник металів із платинової групи - "Норникель". Співвласник і президент компанії Володимир Потанін говорив у березні 2022 року, що компанія розробляє план переорієнтації на азіатські ринки.

Економічна правда