На тлі санкцій грузові авіаперевезення в РФ торік впали до рівня 2001 року

Сукупний обсяг вантажних авіаперевезень у РФ, включно з поштою, торік на тлі санкцій скоротився на 59,42% - до 599 050 тонн.

Про це пише РБК із посиланням на дані Росавіації.

Повітряні перевезення вантажів впали на рівень початку 2000-х років, пише видання.

Так, у 2000 році російські авіакомпанії перевезли трохи менше (547 тис тонн), а в 2001-му - трохи більше (614 тис тонн).

За даними Росавіації, пасажирські перевезення знизилися на 14,21% - до 95,21 млн людей.

"Інші види транспортування вантажів (автомобільні, водні, залізничні) теж просіли не настільки значно.

За даними Росстату, сумарний обсяг перевезень вантажів російським транспортним сектором склав 7,95 млрд тонн за підсумками 2022 року: це лише на 1,2% менше, ніж за 2021 рік. Насамперед знизилися поставки залізничним і трубопровідним транспортом, а перевезення автотранспортом, найпоширеніші, навіть зросли на 0,3%", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає РБК, у січні-лютому 2022 року авіаперевезення вантажів зростали приблизно на 4,5% щодо рівня 2021 року.

Але ситуація різко змінилася після початку повномасштабної війни і запровадження санкцій проти Росії: у березні 2022 року вантажопотік авіакомпаній упав у 3,6 раза в річному вимірі.

Вантажні авіаперевезення займають невелику частку від загального обсягу транспортування товарів. Щонайменше останні 10 років на авіатранспорт припадало не більше ніж 1% від усіх видів перевезень через дорожнечу, заявив РБК директор групи корпоративних рейтингів агентства "Національні кредитні рейтинги" Олександр Диваков.

Через санкції імпорт у Росію, який раніше перевозили літаками, переорієнтувався на автомобільний транспорт і залізничні контейнерні перевезення, зазначив гендиректор консалтингового агентства "InfoLine-Аналітика" Михайло Бурмістров.

Економічна правда