Нафта падає після оголошень ФРС та різкого зростання запасів у США

Ціни на нафту в четвер, 23 березня, впали після трьох сесій зростання після того як у ФРС підкреслили кредитні ризики банківського сектора для економіки США, тоді як запаси нафти в країні зросли більше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 46 центів, або 0,6%, до 76,23 дол за барель до 07:20 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 50 центів, або 0,7%, до 70,40 дол.

"Обидва контрольні показники сирої нафти встановилися в середу на найвищому рівні з 14 березня після того, як долар впав до шеститижневого мінімуму", - пише агентство.

Що вплинуло на ціни

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив у середу, що стрес у банківській галузі може спровокувати кредитну кризу зі "значними" наслідками для економіки, яка, за прогнозами представників центробанку США, цього року сповільниться ще більше, ніж вважалося раніше.

Перспективи відновлення попиту в найбільшому світовому імпортері сирої нафти, Китаї, також можуть підтримувати ціни.

Тим часом запаси сирої нафти в США минулого тижня несподівано зросли до найвищого рівня за майже два роки, свідчать останні дані Управління енергетичної інформації (EIA).

Запаси сирої нафти зросли за тиждень до 17 березня на 1,1 млн барелів до 481,2 млн барелів, найвищого рівня з травня 2021 року. Аналітики в опитуванні Reuters очікували падіння на 1,6 млн барелів.