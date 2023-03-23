ПриватБанк запускає програму підтримки клієнтів-експортерів: умови кредитів

У державному Приватбанку стартував стартував прийом заявок на спільну з Українським "Експортно-кредитним агентством" (ЕКА) програму підтримки експортерів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Нна першому етапі партнерства з ЕКА банкфінансуватиме українських товаровиробників, клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу на придбання сировини та матеріалів з метою виконання експортних контрактів.

За умовами, ЕКА страхуватиме ризики банку за виданими кредитами на виконання зовнішньоекономічних контрактів. Максимальна сума такої позики може становити 5 млн грн, термін кредитування - до 1 року, а застава - майнові права за експортним контрактом та порука власника.

У фінустанові зауважують, що поєднання програми з "Доступними кредитами 5-7-9%" дозволить клієнтам банку кредитуватися за пільговими відсотковими ставками.

ПриватБанк підписав угоду з Експортно-кредитним агентством про співпрацю в рамках програми портфельного страхування ризику банку за кредитами, які будуть видані на виконання експортних контрактів.

Портфельне страхування виданих кредитів на виконання експортних угод зі спрощеними вимогами до застави – це механізм підтримки експортерів під час війни, який був оперативно напрацьований та запущений Міністерством економіки України та ЕКА у партнерстві з українськими банками в червні 2022 року.

Мета програми - широка підтримка, відновлення та збільшення присутності українських виробників та постачальників робіт і послуг на світових ринках.