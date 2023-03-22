Україна готова відновити експорт електроенергії в ЄС

Одне з найбільш чутливих та важких питань в енергетиці – відновлення експорту електроенергії до Європейського Союзу. Дискусії на цю тему тривають близько місяця, з часу припинення відключень.

З одного боку, Москва не відмовилася від планів завдати якомога більшої шкоди енергосистемі та продовжує атаки, через що в окремих регіонах зберігаються проблеми з електрикою.

З іншого – через постійні обстріли та втрату унікального обладнання енергосистема потребує коштів на відновлення.

У звʼязку з цим у багатьох виникає питання доцільності дії заборони на експорт електрики, залишки якої ледь не щодня Україна вимушена "зливати в землю".

Чому попри енергетичний терор з боку росіян Україні варто відновити експорт електроенергії до Євросоюзу?