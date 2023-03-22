Центробанк РФ відновив публікацію даних про резерви – за рік вони впали на $43 мільярди

Банк Росії відновив публікацію структури міжнародних резервів після річної перерви - за рік обсяг резервів скоротився на $42,886 млрд.

Про це пише "Коммерсантъ".

Станом на 1 березня 2023 року резерви становили $574,2 млрд, з них активи в іноземній валюті - $410 млрд, монетарне золото - $135,6 млрд. У відсотковому відношенні на золото припадало 23,6%, на іноземну валюту - 71,5%.

Банк Росії перестав розкривати структуру міжнародних резервів у березні 2022 року після того, як значну частину (приблизно $300 млрд) золотовалютних резервів РФ було заблоковано у США та Європі.

За рік обсяг резервів скоротився на $42,886 млрд. Частка валюти в міжнародних резервах зменшилася з 72,4% до 71,5%, частка золота - зросла з 22,9% до 23,6%.

До 2022 року ЦБ РФ розкривав, скільки міжнародних резервів зберігалося на депозитах в інших центральних банках та закордонних комерційних банках або в іноземній готівковій валюті, а скільки було розміщено в іноземних цінних паперах. Зараз на місці цих даних стоять прочерки.

Економічна правда