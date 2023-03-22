Реструктуризація боргу: "Нафтогаз" опрацьовує відповіді бондхолдерів та готує формальну пропозицію

НАК "Нафтогаз України" опрацьовує зворотній зв’язок тримачів єврооблігацій для підготовки формальної пропозиції з реструктуризації боргу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У НАК нагадали, що онлайн-зустріч з тримачами єврооблігацій 2022 та 2026 року, де було запропоновано робочий сценарій вирішення ситуації з цінними паперами, провели 10 березня.

Наразі компанія спільно з фінансовим радником Lazard Frères SAS опрацьовує зворотній зв’язок тримачів єврооблігацій для підготовки вже формальної пропозиції з реструктуризації.

На формування робочого сценарію вплинули позиція власників єврооблігацій, наскільки цього дозволяє ситуація та обмеження, накладені Кабміном у зв’язку з повномасштабною війною, та пов’язані з нею руйнування інфраструктури групи компаній.

"Стратегічна мета Нафтогазу – відновлення довіри партнерів компанії. Наразі чекаємо на зворотній зв’язок тримачів єврооблігацій. Впевнений, скоро знайдемо рішення, яке підійде і нашій країні, і бондхолдерам", – пояснив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.