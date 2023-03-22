Гдиня, Познань, Варшава: FlixBus запускає 3 нові лінії з України

flixbus

Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus запускає три міжнародні лінії з України до Польщі, які поїдуть в перші рейси на початку квітня: Київ-Варшава, Київ-Познань та Київ-Гдиня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Міста Торунь, Бидгощ, Гданськ та Гдиня вперше з’явилися в українській мережі FlixBus, раніше доїхати до них можна було тільки рейсом з пересадкою.

Привертає увагу і новий рейс з Києва до Варшави тим фактом, що автобус їде виключно протягом дня: вранці сівши у автобус в Києві, вже ввечері можна опинитись у польській столиці", - заявили в компанії.

Повні маршрути та розклад нових ліній:

3224: Київ - Житомир - Рівне - Луцьк - Люблін - Варшава

Перший рейс - 31 березня 2023. Автобус відправлятиметься тричі на тиждень. З Києва - у вівторок, п’ятницю та неділю.

Зазначається, що це перший денний рейс між Києвом і Варшавою у мережі Flix.

"Автобус відправляється зранку та заїжджає на три столичні автостанції: о 5:10 ранку відправлення з автостанції "Південна" на проспекті Академіка Глушкова, 3; о 5:20 автобус прибуває до Центрального автовокзалу на проспекті Науки, 1/2; о 05:50 робить зупинку на автостанції "Київ" на вулиці Симона Петлюри, 32. Після зупинок у Житомирі, Рівному, Луцьку та Любліні, рейс прибуває до автовокзалу Варшава-Заходня о 20:40 того ж дня", - йдеться у повідомленні.

Зворотнє відправлення з Варшави - по понеділках, середах та суботах. О 6:00 ранку автобус відправляється із автовокзалу Варшава-Заходня, прибуття до автостанції "Київ" о 21:40, до Центрального автовокзалу Києва о 22:10 та автостанції "Південна" о 22:25.

N3223: Київ - Житомир - Рівне - Луцьк - Люблін - Варшава - Лодзь - Познань

Перший рейс - 31 березня. Відправлення 4 рази на тиждень. З Києва - по вівторках, середах, п’ятницях у суботах.

У зворотньому напрямку лінія працюватиме по середах, четвергах, суботах і неділях.

N3226: Київ - Житомир - Рівне - Луцьк - Люблін - Варшава - Торунь - Бидгощ - Гданськ - Гдиня

Перший рейс - 2 квітня. Відправлення 4 рази на тиждень. З Києва - по понеділках, середах, четвергах і неділях.

У напрямку з Польщі до України відправлення по понеділках, вівторках, четвергах і п’ятницях із Гдині.

На сьогодні оператор перевезень має 20 міжнародних ліній з України, 12 з яких були відкриті після початку повномаштабної війни, додають в компанії. Зелені автобуси з Україні їздять до 6 країн Європи: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.

Економічна правда