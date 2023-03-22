Черкаський "Азот" у січні-лютому збільшив виробництво на 23%, порівняно з довоєнним рівнем

У перші 2 місяці року черкаський "Азот", який входить до до азотного холдингу Ostchem Дмитра Фірташа виготовив 235 тис тонн мінеральних добрив, шо на 23% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Group DF.

У січні-лютому торік було випущено 191,7 тис. тонн мінеральних добрив.

А цього лютого обсяги вироюництва становили 123,7 тис. тонн продукції на місяць, що є рекордним показником із початку великої війни.

Ключовим продуктом, за рахунок якого підприємство демонструвало зростання обсягів виробництва став карбамід. Обсяги виробництва добрива за 2 місяці зросли на 196% із 22,8 тис. тонн у 2022 році до 67,4 тис. тонн.

Також майже на 10% зросли обсяги виробництва карбамідо-аміачної суміші із 50,9 до 56,2 тис. тонн. Обсяги виробництва аміачної селітри залишилися на тому ж рівні (-2%) – 102,2 тис. тонн.

"Цього року через військові ризики аграрії до останнього моменту відкладали ухвалення рішення про купівлю мінеральних добрив, був значний відкладений попит. Як результат, у січні – лютому попит на нашу продукцію суттєво зріс. Логічно, що підприємство збільшило завантаження потужностей до 70-75%", – зазначив голова правління підприємства Віталій Скляров.

Він додав, що у березні та квітні виробник продовжить працювати на 70-80% своєї потужності "допоки зберігатиметься підвищений попит з боку аграріїв".

На сьогодні на підприємстві працюють усі базові цехи з виробництва добрив – цех аміаку, аміачної кислоти, аміачної селітри, карбаміду та КАС.

Економічна правда