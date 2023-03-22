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На одній зі станцій метро в Києві призупинили продаж qr-квитків

Середа, 22 березня 2023, 14:05 - Анастасія Жарикова

У середу на станції "Кловська" до 16:00 проводять позапланові технічні роботи на комплексах самообслуговування - продаж разових паперових квитків та транспортних карток призупинено.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

Сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою;
  • Qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

"Інформацію про відновлення роботи обладнання буде розміщено додатково. Перепрошуємо за незручності!" - додали в метрополітені.

Економічна правда

метрополітен Київ транспорт
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