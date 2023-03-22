На одній зі станцій метро в Києві призупинили продаж qr-квитків
Середа, 22 березня 2023, 14:05 -
У середу на станції "Кловська" до 16:00 проводять позапланові технічні роботи на комплексах самообслуговування - продаж разових паперових квитків та транспортних карток призупинено.
Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".
Сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою;
- Qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
"Інформацію про відновлення роботи обладнання буде розміщено додатково. Перепрошуємо за незручності!" - додали в метрополітені.
Економічна правда