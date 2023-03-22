У РФ хочуть змінити оподаткування нафтових компаній для збільшення державного доходу

Росія переглядає оподаткування нафтових компаній, щоб збільшити державні доходи за рахунок отримання більшої частки продажів сирої нафти, ціна якої часто перевищує "стелю", встановлену G7.

Про це повідомляє Financial Times.

З квітня Кремль перейде на індикатор, прив’язаний до Brent, міжнародного стандарту сирої нафти, для розрахунку податків на експорт нафти. За рахунок зменшення ринкової знижки на російську нафту, Москва очікує отримати додаткові 600 млрд рублів (8 млрд доларів) щорічного доходу.

Заплановані реформи, вперше оприлюднені президентом Путіним наприкінці минулого місяця, відображають зростаючу туманність російського нафтового ринку під санкціями та суперництво між Кремлем і нафтовидобувними щодо потенційних додаткових доходів від продажів.

Суперечка привернула увагу до ціноутворення на російську нафту та до того, чи відповідають міжнародні орієнтири, які Кремль використовує як основу для оподаткування, останнім змінам ринку.

Основний російський експортний сорт Urals продається на 40 дол за барель нижче нафти Brent, головним чином тому, що ЄС заборонив імпорт морським транспортом.

Західні держави привітали знижки як доказ того, що їхній підхід до санкцій працює. Але митні дані свідчать про те, що російські виробники нафти змогли забезпечити вищі ціни принаймні на частину свого експорту.

Згідно з митними даними, середня ціна після ембарго на всі російські нафтові суміші, експортовані в грудні, становила близько 74 дол за барель. Це лише на 10 дол нижче ціни Brent за той самий період і значно вище верхньої межі в 60 дол.

Але ціна Urals, яка є основним орієнтиром Росії для розрахунку податку, у середньому становила всього 43 дол в той же місяць.

Ціноутворююче агентство Argus каже, що розбіжність пов’язана з тим, що ціна, яку сплачують такі країни, як Індія, включає витрати на доставку та страхування. Вони різко зросли, оскільки Росія перенаправила обсяги, які в основному доставлялися з Балтики до Європи, тоді як західні санкції обмежили доступ до танкерів.

Максимальна знижка Urals до Brent за новою системою оподаткування становитиме 34 дол за барель, а потім зменшиться до 25 дол у липні.