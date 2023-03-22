Курс валют на 22 березня: гривня міцнішає до долара та євро

У середу, 22 березня, гривня зміцнюється до долара та євро - курси знизились як у банках, так і на чорному ринку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс долара на "чорному ринку" становив 38,06 - 38,54 грн. У вівторок, 21 березня, курс коливався між 38,3 - 38,57 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,74 - 41,06 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,8 - 41,3 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,3 - 38,8 грн (курс на 21 березня – 38,45 - 38,9 грн);

Євро – 40,53 - 41,3 грн (курс на 21 березня – 40,5 - 41,23 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,0 - 38,5 грн;

Ощадбанк – 38,35 - 39,1 грн;

Укрексімбанк – 38,25 - 38,85 грн;

Райффайзен – 38,3 - 38,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.