Нафта дешевшає після того, як тижневі запаси нафти в США перевищили очікування

Ціни на нафту впали у середу вранці після двох днів зростання - після того, як галузевий звіт показав, що запаси нафти в США несподівано зросли минулого тижня, що свідчить про можливе ослаблення попиту на паливо.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які виросли більш ніж на 3% цього тижня, знизилися на 37 центів, або на 0,5%, до 74,95 доларів за барель о 04:00 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 39 центів, або на 0,6%, до 69,28 долара.

Причини зниження цін

Дані Американського інституту нафти у вівторок показали, що запаси нафти в США зросли приблизно на 3,3 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 17 березня, повідомили джерела Reuters..

Це суперечить очікуванням восьми аналітиків, опитаних Reuters, щодо скорочення запасів на 1,6 мільйона барелів.

Трейдери і аналітики будуть стежити за даними Управління енергетичної інформації США в середу, щоб побачити, чи підтвердять вони ознаки ослаблення попиту на нафту.

У той же час, ринки очікують результатів засідання Федеральної резервної системи США в середу, яке широко розглядається як найбільш складне політичне рішення ФРС за останній час.

Очікується, що за результатами засідання голова ФРС Джером Пауелл оприлюднить нові економічні прогнози та шляхи підвищення процентних ставок центробанку.

Хоча ринок очікує, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів у середу, деякі провідні оглядачі кажуть, що він цілком може призупинити подальше підвищення ставок або відкласти оприлюднення нових економічних прогнозів через проблеми у світовому банківському секторі.

Пауза в підвищенні ставок допоможе стимулювати економічну активність і, в свою чергу, підвищить попит на паливо.

Минулого тижня ціни на нафту зазнали найбільшого падіння за останні місяці після гучних банкрутств американських банків, що почалися 10 березня, та кризи в європейському банку Credit Suisse. Екстрений порятунок Credit Suisse на вихідних допоміг відновити ціни на нафту.

Посадовці ОПЕК+, менеджери хедж-фондів та учасники нафтового ринку назвали нещодавнє зниження цін на нафту спекулятивним і наполягають на тому, що збільшення попиту підштовхне ціни до вищих рівнів у найближчі місяці.

Економічна правда