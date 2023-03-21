Нафтовий бізнес Медведчука в РФ поповнився двома мережами АЗС – "Схеми"

Пов'язаний із Віктором Медведчуком російський нафтовий бізнес у вересні 2022 року поповнився двома мережами АЗС на території Липецької, Тюменської та Курганської областей.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Журналісти з'ясували, що восени 2022 року менеджмент компаній, задіяних у переробці та експорті нафтопродуктів із російського заводу родини Медведчука у 2020 році, взяв під контроль дві мережі АЗС у Росії.

"Йдеться про автозаправки "ЛТК" (наразі працюють сім АЗС у Липецькій області і планується розширення) та "Новый поток" (на території Тюменської та Курганської області працюють 26 заправок)", - йдеться у розслідуванні.

Розслідувачі зазначають, що загалом ці 33 російські заправки разом із компанією ООО "Трейдпроект" перейшли під контроль менеджменту Медведчука на початку вересня 2022 року.

Тоді акції материнської компанії - АО "ГК Маркет" - викупили Тимур Абертасов (працював у компанії "ЮГ Энерго" Оксани Марченко) та Микола Сухов (директор представництва швейцарської NewCoal Trading, через яку нафтопродукти із заводу Медведчука постачалися у США для ExxonMobil), додають "Схеми".

"Крім мережі заправок, АО "ГК Маркет" володіє компанією "АТИ", яка надає брокерські послуги на ринку природного газу, дизелю, бензину, нафти, нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів. В "АТИ" запевняють, що мають "доступ до всіх товарно-сировинних бірж Росії", - йдеться у матеріалі.

Журналісти звернулися до прессекретаря Віктора Медведчука з проханням надати коментар щодо нововиявленого бізнесу, але відповіді "Схеми" поки не отримали. Абертасов і Сухов відмовилися від коментарів.

Нагадаємо:

Віктор Медведчук був нардепом "ОПЗЖ". Після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині він намагався покинути Україну, але його затримали правоохоронці.

У 2020 році Медведчук через соратника Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Держзрадника та кума російського диктатора Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. За каденції Петра Порошенка Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що після невдалої спроби захопити всю Україну в Кремлі виношують план "Б", пропозиції до якого має готувати Віктор Медведчук.

Перед тим Віктор Медведчук заявляв про плани створити новий політичний рух в Україні для того, щоб начебто об'єднати "опонентів" Володимира Зеленського.

Економічна правда