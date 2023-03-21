ЄС з початку року надав Україні 4,7 мільярда євро макрофіну

Макрофінансова допомога ЄС Україні з початку року вже становить 4,7 мільярда євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Європейський Союз учора погодив постачання Україні одного мільйона боєприпасів. А сьогодні ЄС перерахував черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро", - написав він.

Голова Кабміну захначив, що кошти вже надійшли на рахунки Національного банку.

"Загалом від початку року фінансова допомога від Євросоюзу вже склала 4,7 млрд євро. Ці кошти дозволять нам втримати макрофінансову стабільність, виплачувати соціальні допомоги, пенсії, фінансувати повною мірою зарплати вчителям і лікарям", - додав він.

Нагадуємо:

Європейський Союз у вівторок виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з загального пакета на 18 млрд євро.