Всі розділи
Укр / Рус

Уряд звільнив двох заступниць голови ФДМУ

Вівторок, 21 березня 2023, 18:06 - Анастасія Жарикова

Кабінет міністрів на засіданні в вівторок, 21 березня, звільнив двох заступниць голови Фонду держмайна.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

З посади заступників голови ФДУ  звільнено Юлію Бєлову та Яна Матієва.

Нагадуємо:

Фонд держмайна змінює керівників 47 держпідприємств, серед яких і "ОГХК". 14 лютого 2023 року Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив, що розпочав звільнення недоброчесних керівників держпідприємств.

Фонд держмайна Кабмін
Матеріали за темою
Фонд держмайна заявив про посилення безпеки даних: починає співпрацю з Google 20 березня 2023, 20:45
Поки уряд будує нові плани щодо держкомпаній, "Укроборонпром" виробляє нові снаряди для танків: підсумки тижня для ДП 17 березня 2023, 19:00
Фонд держмайна виставив на приватизацію Ізмаїльський винзавод 17 березня 2023, 16:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті