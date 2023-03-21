Уряд звільнив двох заступниць голови ФДМУ
Вівторок, 21 березня 2023, 18:06 -
Кабінет міністрів на засіданні в вівторок, 21 березня, звільнив двох заступниць голови Фонду держмайна.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
З посади заступників голови ФДУ звільнено Юлію Бєлову та Яна Матієва.
Нагадуємо:
Фонд держмайна змінює керівників 47 держпідприємств, серед яких і "ОГХК". 14 лютого 2023 року Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив, що розпочав звільнення недоброчесних керівників держпідприємств.