Netflix у 2024 році випустить до 40 відеоігор
Американська Netflix планує випустити ще близько 40 відеоігор 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Netflix прагне сформувати великий портфель ігор різних жанрів та форматів. З моменту відкриття ігрового спрямування у листопаді 2021 року сервіс випустив 55 ігор.
Ще 70 Netflix розробляє спільно з партнерами та 16 - самостійно.
"Цього року ми продовжимо поповнювати наше портфоліо, а це означає, що нові ігри виходитимуть щомісяця", - йдеться в повідоленні.
На користувачів сервісу чекають інді-проекти, удостоєні нагород хіти, рольові ігри, сюжетні пригоди, головоломки та багато іншого.
Для створення такого вибору ігор Netflix продовжує співпрацю з провідними світовими студіями.
Читайте також: Король серіалів: як Netflix став гігантом кіноіндустрії