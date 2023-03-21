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Netflix у 2024 році випустить до 40 відеоігор

Вівторок, 21 березня 2023, 16:34 - Анастасія Жарикова

Американська Netflix планує випустити ще близько 40 відеоігор 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Netflix прагне сформувати великий портфель ігор різних жанрів та форматів. З моменту відкриття ігрового спрямування у листопаді 2021 року сервіс випустив 55 ігор. 

Ще 70 Netflix розробляє спільно з партнерами та 16 - самостійно.

"Цього року ми продовжимо поповнювати наше портфоліо, а це означає, що нові ігри виходитимуть щомісяця", - йдеться в повідоленні.

На користувачів сервісу чекають інді-проекти, удостоєні нагород хіти, рольові ігри, сюжетні пригоди, головоломки та багато іншого.

Для створення такого вибору ігор Netflix продовжує співпрацю з провідними світовими студіями.

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