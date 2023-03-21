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Молдова поновить закупівлі газу в "Газпрому"

Вівторок, 21 березня 2023, 15:59 - Анастасія Жарикова

"Молдовагаз" у березні знову почне закуповувати газ у "Газпрому".

Про це повідомляє NewsMaker.

Глава компанії Вадим Чебан зазначив, що через потепління споживання газу в Придністров'ї скоротилося, і тепер "Молдовагаз" до кінця березня може закупити для своїх споживачів на правому березі Дністра близько 0,7-0,8 млн кубометрів газу.

Ціни на газ у "Газпрому" та Energocom практично однакові, тому "Молдовагаз" вирішила закупити частину газу у російського концерну. 

В результаті близько 0,7-0,8 млн. кубометрів газу в день правому березі забезпечить "Газпром", а ще 1,3-1,5 млн. кубометрів газу в день Moldovagaz закупить у Energocom.

Чебан додав, що це тимчасове рішення до кінця березня. На квітень рішення ще немає, оскільки воно залежить від цін "Газпрому" та Energocom, від параметрів енергетичної угоди з Тирасполем. 

За його прогнозом, ціна на газ від "Газпрому" для Молдови у квітні становитиме 680-700 дол за тисячу кубометрів.

Економічна правда

Молдова газ Росія Газпром
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