Кількість відкритих росіянами компаній у Туреччині за рік зросла на 670%

У 2022 році росіяни заснували в Туреччині понад 1300 фірм, що на 670% більше, ніж у попередньому році.

Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт турецького аналітичного центру The Economic Policy Research Foundation.

"Сплеск нових компаній з російськими партнерами підкреслює зростаючу привабливість Туреччини як місця призначення для російських грошей після війни в Україні. Фірми з іранськими партнерами посіли друге місце", - пише агентство.

Ця тенденція також відображає турецький ринок житла, де росіяни становили майже чверть усіх іноземних покупців нерухомості минулого року.

"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган утримався від участі в західних санкціях проти Росії через її вторгнення в Україну, що зробило Туреччину привабливим місцем для інвесторів, які шукають притулку від санкцій, в тому числі для олігархів, які намагаються уникнути потенційних арештів активів.

США і ЄС критикують зростаючі зв'язки між Росією і Туреччиною, заявляючи, що збільшення експорту до Росії з Туреччини дозволяє Москві обходити санкції", - додає Bloomberg.

На тлі посилення тиску з боку західних союзників Туреччина вийшла з російської платіжної системи "Мір" і припинила транзит санкційних товарів до Росії.

Економічна правда