Китай надає виробникам мікросхем нові повноваження для відновлення галузі у відповідь на обмеження США

Китай надає кільком найуспішнішим компаніям-виробникам мікросхем легший доступ до субсидій і більше контролю над дослідженнями, що фінансуються державою.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що посилення контролю США за доступом до передових технологій змушує Пекін серйозно переосмислити свій підхід до підтримки цього сектору.

Розвиток тіснішої співпраці з обраною групою компаній відбувається після того, як цього місяця уряд переглянув свою технологічну стратегію, створивши нову комісію Комуністичної партії з питань науки та оновлене Міністерство науки і технологій.

Виробники мікросхем Semiconductor Manufacturing International (SMIC), Hua Hong Semiconductor і Huawei, а також постачальники обладнання Naura і Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China будуть серед тих, хто отримає вигоду від зміни політики, кажуть ознайомлені джерела газети.

"Уряд Китаю буде субсидувати ці компанії для виробництва і впровадження локалізованих інструментів для виготовлення мікросхем без будь-яких обмежень у фінансуванні, лише для того, щоб подолати обмеження США", - сказало одне джерело, яка безпосередньо знайома зі змінами в політиці.

Цей крок є визнанням того, що попередня політика масового і часто нецільового субсидування напівпровідникової промисловості з метою нарощування внутрішнього потенціалу виявилася невдалою і більше не є прийнятною, оскільки Китай потребує іншої реакції на жорсткі обмеження США на розвиток своєї галузі, підкреслює FT.

"Китай витратив занадто багато грошей на нефункціональні дослідження, щоб обійти санкції, не отримавши віддачі", - сказав урядовець, який тісно співпрацює з китайськими виробниками мікросхем.

"Настав час позбутися ілюзій і спрямувати всі можливі ресурси в компанії, які здатні вивести галузь зі скрутного становища", - додав він.

Економічна правда