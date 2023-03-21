Курс валют на 21 березня: на "чорному ринку" долар дешевшає, в банках - стабільний

У вівторок, 21 березня, готівкова гривня зміцнюється до долара на "чорному ринку", але дешевшає до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:15 курс долара на "чорному ринку" становив 38,52 - 38,66 грн. У понеділок, 20 березня, курс коливався між 38,5 - 38,77 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,97 - 41,17 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,83 - 41,19 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,45 - 38,9 грн (курс на 20 березня – 38,4 - 38,9 грн);

Євро – 40,5 - 41,23 грн (курс на 20 березня – 40,4 - 41,2 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,05 - 38,55 грн;

Ощадбанк – 38,35 - 39,1 грн;

Укрексімбанк – 38,4 - 38,99 грн;

Райффайзен – 38,3 - 38,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.