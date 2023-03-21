Українські банки наростили прибуток вдвічі у січні-лютому

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Українські банки у січні-лютому заробили 21,5 млрд грн, що понад як удвічі перевищує показники січня-лютого торік.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Так, платоспроможні банки у січні-лютому 2023 року отримали 21,5 млрд грн чистого прибутку, що у 2,2 раза більше, ніж у аналогічному періоді минулого року – 9,9 млрд грн.

Доходи банків зросли на 33% у порівнянні з результатом січня-лютого 2022 року і становили 65,8 млрд грн, витрати – на 12% до 44,3 млрд грн.

При цьому, регулятор оновив дані у розрізі банків на 1 лютого. Так, у січні традиційно найбільше заробив державний Приватбанк (6,3 млрд грн), за яким розташувався також державний Ощадбанк (2,2 млрд грн). У п’ятірку найприбутковіших банків за підсумками січня увійшов Райффайзен банк (715 млн грн), Сенс банк (680 млн грн) та державний Укрексімбанк (623 млн грн).

Збитковими на підсумками січня були 7 банків: Банк Форвард, рішення про ліквідацію якого НБУ ухвалив у березні; Індустріалбанк, Перший інвестиційний банк, "Український капітал", БТА Банк, Мотор-банк, та Альпарі банк.

Усього банки з державною часткою у січні заробили 9,4 млрд грн, банки іноземних груп – 3,4 млрд грн, а банки з приватним капіталом – 1,9 млрд грн.