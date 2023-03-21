В енергосистемі зберігається резерв потужності, в двох областях можливі відключення

У вівторок енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності, проте через пошкодження мережі споживачам на Київщині та Житомирщині можуть відключати світло.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова міністра енергетики Германа Галущенка.

Наразі генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Досі тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу росіян. Як наслідок, можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирщини та Київщини.