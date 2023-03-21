Нафта падає через тиск банківської кризи

Нафта у вівторок, 21 березня, знижується в ціні, оскільки більш ніж тиждень банківської кризи продовжував тиснути на довіру ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 73 центи, або на 1%, до 73,06 дол за барель станом на 07:36 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 56 центів, або на 0,8%, до 67,08 дол за барель.

Що вплинуло на ціни

Аналітики Haitong Futures пояснюють, що ціни на нафту зараз в основному залежать від впливу на впевненість інвесторів на макрорівні. Якщо банківська криза не пошириться далі, настрої на ринку можуть стабілізуватися, а ціни на нафту матимуть шанс відновитися".

Одним з факторів впливу буде рішення Федерального резерву про те, чи підвищувати процентні ставки і на скільки після завершення дводенного засідання в середу.

З початку банківських потрясінь цього місяця ринкова оцінка найбільш ймовірного розміру наступного кроку ФРС впала до 25 базисних пунктів з 50 базисних пунктів.

Індекс долара, який вимірює валюту порівняно з шістьма аналогами, у вівторок підвищився після досягнення п’ятитижневого мінімуму на попередній сесії на тлі очікуваного підвищення ставок. Зміцнення долара робить нафту дорожчою для власників інших валют і може знизити попит на нафту.

Тим часом офіційні особи G7 заявили, що група навряд чи продовжить запланований перегляд граничної ціни на російську нафту в 60 доларів за барель.

Експорт сирої нафти з США в Європу досяг рекордних 2,1 млн барелів на день в середньому цього місяця, що викликано падінням ціни WTI відносно Brent і зниженням попиту на нафту з боку нафтопереробних заводів США.

Попереднє дослідження агентства показало, що минулого тижня запаси сирої нафти та продуктів у США впали.