Цибуля за рік подорожчала у 2,5 рази: причини

Упродовж року цибуля виросла в ціні у 2,5 раза і стала лідером серед овочів за рівнем здорожчання, при цьому невелике зростання цін на цибулю спостерігатиметься до літа.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив економіст Олег Пендзин.

За його словами, зростання ціни "до деякої міри є об’єктивним, тому що 35% українського ринку цибулі - це була Херсонська область".

"Я маю на увазі суху цибулю, таку класичну, яка входить до борщового набору… До того, навіть коли ми з вами не були в активній базі бойових дій, щороку десь приблизно у квітні ми брали імпорт по цибулі. Завозили її як правило з Туркменістану, транзитом через країну-агресора, через такий імпорт ми забезпечували свій внутрішній ринок.

2022 і 2023 роки є достатньо специфічними… Ми мали ситуацію, коли на внутрішньому ринку виник дефіцит, який почав заповнюватися цибулею з інших країн (зокрема, з Польщі, Єгипту), і от в нас створилася ситуація, коли об’єктивно через дефіцит, що виник, різко пішла вгору ціна, яка на сьогодні є абсолютним лідером серед овочів", - заявив експерт.

При цьому Пендзин не прогнозує зменшення цін на цибулю найближчим часом, навпаки - до літа можливе невеличке зростання вартості.

"Надходження цибулі українського виробництва з відкритого ґрунту, можливо, буде трошки пізніше, десь влітку. До літа ми будемо чітко сидіти на імпорті, чітко будемо залежні від того.

Напевно, не варто чекати, що ціна буде серйозно опускатися. Я не думаю, що вона ще буде рости, хіба перед великодніми святами ми побачимо невеличке зростання. Але все одно вона на сьогодні є надзвичайно високою і дуже чутливою, тому що цибуля практично у всіх стравах присутня, ми її достатньо активно вживаємо. Очікування такі: до літа ми будемо мати невеличке зростання цін на цибулю і надалі", - резюмував експерт.

За даними порталу "Мінфін", цибуля ріпчаста у супермаркетах станом на 20 березня коштує 56-70 грн за кілограм, цибуля синя - 48-60 грн за кг, середньомісячна ціна на білу цибулю у лютому-березні - 88-90 грн за кг.

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Економічна правда