Держагентство відновлення відкриє НАБУ повний доступ до документів для запобігання корупцій

Національне антикорупційне бюро та Державне агентство з відновлення та розвитку підписали меморандум про співробітництво в сфері запобігання та протидії корупції.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства.

Меморандум підписали голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм та директор НАБУ Семен Кривонос. Він передбачає:

координацію та співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції,

напрацювання внутрішніх механізмів контролю щодо запобігання отриманню хабарів та іншим корупційним правопорушенням в Агентстві;

забезпечення безперешкодного доступу до будівлі Агентства працівників НАБУ за пред’явленням службового посвідчення та ознайомлення із документами та іншими матеріальними носіями інформації для попередження та розслідування правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБУ.

"Меморандум з НАБУ не просто формальний документ про співпрацю. Документ передбачає безпрецедентний рівень довіри та співпраці. Фактично меморандум надає співробітникам Національного бюро повний доступ до всіх документів Агентства. Отже, доброчесність і нульова толерантність до корупції стають частиною нашої щоденної діяльності", — прокоментував голова Агентства Mустафа Найєм.

Економічна правда