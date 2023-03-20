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У Києві змінюють час продажу алкоголю в магазинах

Понеділок, 20 березня 2023, 16:12 - Олексій Павлиш

З 27 березня у Києві алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах дозволять продавати з 11:00 до 21:00.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомляє пресслужба КМДА.

"Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про подовження часового проміжку, коли можна продавати алкоголь у магазинах і торгівельних мережах.

Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів, запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Раніше продаж алкогольних виробів у магазинах був дозволений із 11:00 до 19:00.

"Оперативний штаб Ради оборони Київської області ще на тому тижні рекомендував громадам регіону так само продовжити термін продажу алкоголю ввечері з 19:00 до 21:00. Далі рішення за громадами", - повідомили УП в Київській ОДА.

Нагадаємо:

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві з 26 березня 2023 року.

Згідно з документом, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

У ніч на 26 березня Україна перейде на літній час – стрілку годинника переведуть на одну годину уперед.

Економічна правда

Київ алкоголь
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