Курс валют на 20 березня: готівкові долар та євро зростають в банках
Понеділок, 20 березня 2023, 11:45 -
У понеділок, 20 березня, у банках курси долара та євро зросли, порівняно з п’ятницею, на "чорному ринку" євро дорожчає, долар дещо подешевшав.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:30 курс долара на "чорному ринку" становив 38,67 - 38,81 грн. У неділю, 19 березня, курс коливався між 38,60 - 38,84 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,91 - 41,15 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,88 - 41,18 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 38,4 - 38,9 грн (курс на 17 березня – 38,35 - 38,8 грн);
- Євро – 40,4 - 41,2 грн (курс на 17 березня – 40,4 - 41,1 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 38,12 - 38,62 грн;
- Ощадбанк – 38,35 - 39,15 грн;
- Укрексімбанк – 38,5 - 39,1 грн;
- Райффайзен – 38,3 - 38,95 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.