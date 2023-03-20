Microsoft у 2024 році хоче запустити новий магазин додатків на iPhone та Android

Microsoft готується запустити новий магазин ігор на iPhone та Android-смартфонах наступного року.

Про це повідомляє Financial Times.

Очікується, що нові правила, які вимагають від Apple і Google відкрити свої мобільні платформи для магазинів додатків, якими володіють і керують інші компанії, набудуть чинності з березня 2024 року відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки.

"Ми хочемо мати можливість пропонувати Xbox і контент і від нас, і від наших сторонніх партнерів на будь-якому екрані, де хтось захоче грати. Сьогодні ми не можемо зробити це на мобільних пристроях, але ми хочемо побудувати світ, який, у якому, ми думаємо ці пристрої будуть відкриті", — сказав виконавчий директор Microsoft Gaming Філ Спенсер.

Microsoft бореться з регуляторними органами в США, Європі та Великій Британії, які висловлюють занепокоєння щодо потенційного впливу на конкуренцію власника консолі Xbox, який купує розробника Call of Duty, однієї з найпопулярніших ігор у світі. Виробник PlayStation Sony був гучним противником угоди.

Однак Спенсер стверджує, що ця угода може підвищити конкуренцію на смартфонах, де Apple і Google зараз керують тим, що деякі антимонопольні органи називають "дуополією" на розповсюдження ігор та інших програм.

Очікується, що ЄС вимагатиме від Apple і Google змінити правила, які регулюють розповсюдження програм на пристроях iPhone і Android. Однак великі технологічні компанії можуть оскаржити їх, відклавши виконання після крайнього терміну наступного березня.

За словами Спенсера, важко точно передбачити, коли Microsoft зможе запустити власний магазин, і компанія адаптуватиме свої програми Xbox і Game Pass для продажу ігор і підписок на мобільних пристроях. Такі ігри як Call of Duty Mobile, Diablo Immortal і Candy Crush Saga та інші, які зараз розробляються, будуть "виключно важливими" для залучення гравців із торгових майданчиків Apple і Google до мобільного магазину Xbox.

Microsoft стверджує, що правила Apple App Store обмежують її можливість пропонувати хмарні ігри через одну програму, яка працює на iPhone, змушуючи користувачів отримувати доступ до служби через веб-браузер, що призводить до зниження продуктивності.

Економічна правда