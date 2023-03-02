Українське дунайське пароплавство розпочало проєкт розбудови власного флоту барж

Українське дунайське пароплавство побудує власний флот барж - на Кілійському суднобудівному судноремонтному заводі вже триває підготовка до створення несамохідного судна з конструкцій суден-донорів.

Про це повідомив голова УДП Дмитро Москаленко.

"На сліп підняті два перших ліхтера (різновид баржі) які виступають донорами. Визначені дефекти, розпочався ремонт із заміню металу", - написав він.

Після розвалу радянської системи ліхтерних перевезень сотні ліхтерів залишились незатребуваними через економічну недоцільність їх використання. Але на основі ліхтерів можна створювати справжні баржі з великою вантажопідйомністю.

Наразі в УДП залишилося 86 ліхтерів. Частина з них здається в оренду у якості так званих "проставок" між суднами та причалом. Але більшість гниє, витягуючи з УДП кошти, які ми сплачуємо за якірний збір, або витрачаємо на аварійні ремонти.

В планах Пароплавства у найближчі 2-3 роки повністю закрити питання ліхтерів: всі судна, які ще перебувають у задовільному технічному стані трансформують в баржі. В результаті УДП має отримати ще 5-6 баржевих караванів.

"Економічні розрахунки, проведені нашими аналітиками, свідчать, що інвестиції у будівництво SLG барж є абсолютно виправданими. Тим більше, що конверсію ми проводимо на власному виробництві", - запевнив Москаленко.

"Так чи інакше, будівництво нових барж вже фактично стартувало. Як я вже зазначив, два перші ліхтери вже готуються до "нового життя", ще 7 ліхтерів відібрані для перебудови і з часом також перемістяться на завод", - резюмував він.

Економічна правда