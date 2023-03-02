Палата представників США підтримала законопроєкт, за яким президент може заборонити TikTok
Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за проєкт закону, який надає президенту Джо Байдену повноваження заборонити китайську соцмережу TikTok в США.
Про це повідомляє Reuters.
Законодавці проголосували 24 проти 16 за схвалення заходу щодо надання адміністрації нових повноважень щодо заборони TikTok, що належить ByteDance, якою користуються понад 100 мільйонів американців, а також інших програм, які вважаються загрозами безпеці.
"TikTok — це загроза національній безпеці... Настав час діяти/ "Будь-хто, хто завантажив TikTok на свій пристрій, надав Комуністичній партії Китаю доступ до всієї своєї особистої інформації. Це шпигунська куля в їхніх телефонах", — сказав член Конгресу Майкл МакКол, голова комітету від Республіканської партії, який виступив автором законопроекту.
Демократи виступили проти законопроекту, заявивши, що він поспішний і вимагає належної перевірки шляхом обговорення та консультацій з експертами.
Законопроэкт не вказує, як діятиме заборона, але надає Байдену право забороняти будь-які транзакції з TikTok, що, у свою чергу, може перешкодити будь-кому в Сполучених Штатах отримати доступ або завантажити додаток на свої телефони.
Також законопроєкт вимагатиме від Байдена накласти заборону на будь-яку юридичну особу, яка "може" передавати конфіденційні персональні дані організації, яка перебуває під впливом Китаю.
Нагадуємо:
Білий дім у понеділок дав державним установам 30 днів на те, щоб вони видалили із федеральних пристроїв та систем китайський застосунок TikTok.