Наздогнати Starlink: Китай запустить перше угруповання супутників зв'язку вже цього року

Військово-промисловий комплекс Китаю збирається розпочати будівництво свого першого угруповання супутників під назвою LEO на дуже низькій навколоземній орбіті вже цього року, у спробі наздогнати американську компанію Starlink.

Про це повідомляє Reuters.

Starlink, якою керує Space X мільярдера Ілона Маска, створила швидкозростаючу мережу з понад 3500 супутників на низькій навколоземній орбіті. Компанія вже має десятки тисяч користувачів у США і планує додати до своєї системи ще десятки тисяч супутників.

Агентство зазначає, що супутники LEO мають додаткову перевагу в тому, що вони дешевші та забезпечують більш ефективну передачу, ніж супутники на вищих орбітах.

Державний виробник космічних апаратів і ракет China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) запустить перші LEO-супутники із запланованої групи у вересні. Однак скільки супутників буде розгорнуто загалом невідомо.

На тлі напружених зв’язків із Вашингтоном та експортного контролю, який позбавив китайські фірми доступу до деяких передових обчислювальних мікросхем, президент Сі Цзіньпін закликав Китай розвинути технологічну самостійність у всіх сферах.

І хоча CASIC та інші вже запустили свої перші супутники LEO, розрив із Starlink, ймовірно, залишатиметься великим протягом наступного десятиліття.

У 2020 році державна компанія China Satellite Network Group Corp заявила, що планує побудувати майже 13 тис LEO, але поки що прогрес йде повільно.

За оцінками аналітиків, у Китаї наразі працює не більше кількох сотень супутників LEO, а до 2027 року їх кількість досягне лише 4000.