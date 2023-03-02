Акції Tesla впали: презентація планів Маском розчарувала інвесторів

Багатогодинна презентація Ілона Маска щодо планів Tesla перед інвесторами провалилась, оскільки виробник електромобілів не розкрив подробиць про моделі наступного покоління, які лежать в основі наступного етапу зростання.

Про це пише Bloomberg.

"Майже чотиригодинна презентація була присвячена розрахункам того, чого вимагатиме перехід до сталої енергетики, а також вихвалянням виробничої та інженерної ефективності.

Але Маск і керівники, які приєдналися до нього на сцені, завершили день інвестора Tesla, не давши жодної згадки про дешевші електромобілі, до яких, можливо, ще багато років", - пише агентство.

"Я б дуже хотів показати вам, що я маю на увазі, і представити автомобіль наступного покоління, але вам доведеться довіритися мені в цьому питанні до більш пізньої дати", - сказав шеф-дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен.

"Ми завжди будемо створювати захоплюючі, привабливі та бажані транспортні засоби, як ми це робили завжди", - додав він.

Акції Tesla впали на 5,7% станом на 5:30 ранку в четвер у Нью-Йорку, ще до початку регулярних торгів. Очікування цієї події сприяло різкому зростанню акцій, які за два місяці додали понад 300 мільярдів доларів ринкової вартості.

Маск на презентації підтвердив, що Tesla побудує новий завод у Монтерреї (Мексика) - Tesla буде виробляти там свій автомобіль наступного покоління, автовиробник проведе урочисте відкриття та закладку фундаменту у невстановлену дату.

На запитання, коли автовиробник покаже прототип і чи може він поділитися подробицями про розмір, наповнення та характеристики автомобіля, Маск відповів, що Tesla також проведе "відповідний захід" в певний момент, але не сказав, коли саме.

"Ми зробимо це так швидко, як тільки зможемо", - сказав віце-президент Tesla з розробки транспортних засобів Ларс Мораві.

Економічна правда