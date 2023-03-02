Інфляція у єврозоні сповільнилась до 8,5%: економісти очікували більшого спаду

Інфляція у єврозоні у лютому знизилась до 8,5% у річному вимірі порівняно з 8,6% у січні - опитані Reuters економісти очікували, що інфляція в єврозоні впаде до 8,2%.

Про це пише Financial Times із посиланням на статистичне агентство ЄС.

Таким чином, інфляція у лютому знизилась менше, ніж прогнозували економісти, що підживлює очікування того, що Європейський центральний банк значно підвищить процентні ставки в цьому році.

У той час як інфляція цін на енергоносії сповільнилася, зростання цін на послуги, товари і продукти харчування прискорилося.

Аналітики кажуть, що дані вказують на те, що інфляція, ймовірно, буде знижуватися повільніше до кінця року, ніж очікувалося раніше, і що ЄЦБ продовжить підвищувати ставки навіть після очікуваного підвищення на 0,5 відсоткових пунктів 16 березня.

"Ми вважаємо, що "яструби" ЄЦБ використають сьогоднішні дані, щоб закликати банк продовжити серію підвищень ставок на 50 б.п. у другому кварталі", - сказала економіст дослідницької групи Pantheon Macroeconomics Мелані Дебоно.

Вона припустила, що ці аргументи можуть бути підкріплені даними, також опублікованими в четвер, які свідчать про стійкість ринку праці єврозони - безробіття залишилося на рівні 6,7% - і новий рекордно високий рівень базової інфляції в єврозоні.

"Базова інфляція, за якою уважно стежать центральні банки, оскільки вона не включає ціни на енергоносії та продукти харчування, щоб дати більш чітке уявлення про фундаментальний тиск, зросла до 5,6% - порівняно з 5,3% у попередньому місяці", - пише FT.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила перед оприлюдненням даних у четвер, що хоча інфляція, ймовірно, "трохи" зросла в лютому, в березні вона знизиться "набагато більше" через базовий ефект порівняння з минулорічними високими цінами на енергоносії.

ЄЦБ підвищив ставки на 3 процентних пункти з літа минулого року.

Фінансові ринки прогнозують стрибок депозитних ставок ЄЦБ до 4 відсотків пізніше цього року, порівняно з нинішніми 2,5 відсотками. Це перевищить піковий показник 2001 року в 3,75%, коли ЄЦБ намагався підтримати вартість щойно запровадженого євро.

Економічна правда