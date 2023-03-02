Курс валют на 2 березня: долар та євро піднімаються в ціні

У четвер, 2 березня, готівкова гривня дещо ослабла проти долара та євро, як на чорному ринку, так і в банках, порівняно з днем напередодні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:40 курс долара на "чорному ринку" становив 38,85 - 39,04 грн. У середу, 1 березня, курс коливався між 38,88 - 38,96 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,93 - 41,18 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 40,89 - 41,09 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,5 - 39,25 грн (курс на 1 березня – 38,5 - 39,3 грн);

Євро – 40,5 - 41,4 грн (курс на 1 березня – 40,3 - 41,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,4 - 38,9 грн;

Ощадбанк – 38,3 - 39,75 грн;

Укрексімбанк – 38,6 - 39,5 грн;

Райффайзен – 38,5 - 39,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.