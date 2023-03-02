Реконструкція Київського зоопарку зі збитками у 2 мільйони: посадовцям КП і підряднику оголосили підозри

Заступнику директора та начальнику відділу одного з комунальних підприємств Києва, а також керівнику підрядної організації повідомили про підозру у зв'язку з завданням бюджету Києва збитків у розмірі понад 2 млн грн під час реконструкції зоопарку.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році між директором Комунального підприємства та приватним товариством був укладений договір на реконструкцію одного з об’єктів Київського зоопарку, а саме павільйону для утримання та зимового експонування приматів.



По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів робіт, які були підписані, на той час, виконувачем обов’язків керівника комунального підприємств, провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом та директором підрядної організації", - йдеться у повідомленні.



За висновками судової будівельно-технічної та економічної експертиз, через завищення вартості виконаних робіт столичному бюджету завдано збитки на понад 2 млн грн, додали в прокуратурі.



"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.



Слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда