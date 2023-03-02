УЗ відновила курсування Слобожанського експреса: графік
Четвер, 2 березня 2023, 11:09 -
"Укрзалізниця" 2 березня відновила курсування Слобожанського експреса - поїзд матиме 8 зупинок, у тому числі у Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Так, регіональний експрес №805/806 Харків - Суми - Конотоп вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08.
Зворотно, з Конотопа, поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.
"На маршруті курсуватиме комфортний дизель-поїзд ДПКр-3, який вже пройшов плановий ремонт та повертається на свій маршрут", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда