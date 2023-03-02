УЗ відновила курсування Слобожанського експреса: графік

"Укрзалізниця" 2 березня відновила курсування Слобожанського експреса - поїзд матиме 8 зупинок, у тому числі у Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, регіональний експрес №805/806 Харків - Суми - Конотоп вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08.

Зворотно, з Конотопа, поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.

"На маршруті курсуватиме комфортний дизель-поїзд ДПКр-3, який вже пройшов плановий ремонт та повертається на свій маршрут", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда