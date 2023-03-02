Індія купує російську нафту значно дешевше за стелю цін G7 – ЗМІ

Індія купує нафту в РФ суттєво дешевше за встановлену країнами G7 стелю цін – на думку посадовців США, це добре як для індійської економіки, так і для стабілізації нафтових ринків.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова топпосадовців Держдепартаменту, які говорили на умовах анонімності.

Адміністрація Байдена продовжить обговорювати з урядовцями питання закупівлі Індією російської нафти, але поки що задоволена тим, що Нью-Делі купує нафту за цінами, значно нижчими за встановлену стелю цін.

Закупівлі Індією російської нафти є постійною темою обговорення між США та Індією, оскільки Вашингтон прагне позбавити Росію доходів для фінансування військової машини у війні проти України. На думку чиновників, те що Індія купує нафту зі значними знижками від стелі цін, добре як для індійської економіки, так і для стабілізації нафтових ринків.

Протягом останніх місяців залежна від імпорту Індія скористалася можливістю, яку дала їй знижка на російську нафту. Трохи більше року тому вона майже не купувала нафту з РФ, натомість нині південноазійський ринок став визначальним для Москви через закриття західних ринків. Це навряд чи зміниться, навіть якщо Китай знову відкриється після тривалого карантину через пандемію.

Однак можливість Індії отримати вигоду від нижчих цін наразі стикається з деякими проблемами. Керівники нафтопереробних і банківських підприємств розповіли, що необхідність довести, що імпорт відповідає обмеженням у 60 доларів за барель, тепер вимагає додаткових кроків і перевірок, що може вплинути на обсяги закупівель.