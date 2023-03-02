РФ обстрілами пошкодила електромережі на Сумщині і Полтавщині, але дефіциту немає – "Укренерго"

Унаслідок обстрілу росіян у четвер ввечері є пошкодження у мережах операторів системи розподілу на Полтавщині та Сумщині, але дефіциту потужності в енергосистемі немає і не пргнозується.

Про це заявили в "Укренерго".

Підкреслюється, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 19 день поспіль і наразі не прогнозується.

"Зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту.

Споживання відповідає рівню робочого дня і стабільне протягом тижня. Споживання покривається українською генерацією та незначним імпортом", - заявили в компанії.

В "Укренерго" додали, що в роботі всі види електростанцій енергосистеми. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів, а також сезонно - електростанції з відновлюваних джерел енергії.



При цьому через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились.

"Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Вчора ввечері внаслідок обстрілу росіян є пошкодження у мережах операторів системи розподілу на Полтавщині та Сумщині. Бригади обленерго ведуть відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.



Енергетики також продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі та підвищення надійності передачі електроенергії та живлення окремих регіонів, резюмували в "Укренерго".

Економічна правда