Ціни на нафту знижуються на тлі побоювань щодо світового попиту

Нафта знизилася в четвер через занепокоєння щодо зростання запасів нафти в США і побоювання, що подальше підвищення ставок в Європі може вдарити по зростанню.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 13 центів, або на 0,15%, до 84,18 долара за барель станом на 07:15 за Гринвічем, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизились на 17 центів, або на 0,2%, до 77,52 долара за барель.

Обидва контракти виросли приблизно на 1% на попередній сесії після того, як дані показали, що виробнича активність в Китаї в лютому зростала найшвидшими темпами за більш ніж десятиліття, додавши доказів економічного підйому в другій найбільшій економіці світу після зняття суворих обмежень через COVID-19.

Причини зміни цін

Десятий тиждень поспіль зростання запасів нафти в США чинить тиск на ринок.

Запаси нафти в США зросли на 1,2 млн барелів за тиждень, що завершився 24 лютого, до 480,2 млн барелів, що є найвищим рівнем з травня 2021 року, повідомило Управління енергетичної інформації.

Аналітики, опитані Reuters, очікували зростання на 500 000 барелів.

Нафта також постраждала від зростаючої невизначеності щодо загальних перспектив світового попиту, що утримує ціни "в основному без змін", - сказала Серена Хуанг, керівник відділу аналізу АТР аналітичної компанії Vortexa.

Очікування підвищення ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ) зростають після того, як інфляція в Німеччині, найбільшій економіці Європи, зросла більше, ніж очікувалося в лютому, а ціни на продукти харчування та енергоносії збільшилися, незважаючи на заходи допомоги.

Економічна правда