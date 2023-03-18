На Житомирщині через пошкодження застосували обмеження споживання, Київщина на черзі – "Укренерго"
Субота, 18 березня 2023, 12:20 -
Енергосистема України працює стабільно, однак на Житомирщині застосовані обмеження через значні пошкодження мереж, на Київщині обмеження застосують при зростанні споживанні.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
У той час як решта енергосистеми країни працює стабільно, зростання рівня споживання в Київській області може призвести до подібних обмежень.
У Житомирській області через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, вимушено застосовуються обмеження споживання.
В "Укренерго" запевнили, що в інших регіонах обмежень немає, і жодних повідомлень про необхідність обмеження споживання не надходило.
Ліміти споживання до областей не доводились.
Економічна правда.