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На Житомирщині через пошкодження застосували обмеження споживання, Київщина на черзі – "Укренерго"

Субота, 18 березня 2023, 12:20 - Економічна правда
 
getty images

Енергосистема України працює стабільно, однак на Житомирщині застосовані обмеження через значні пошкодження мереж, на Київщині обмеження застосують при зростанні споживанні.  

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго". 

У той час як решта енергосистеми країни працює стабільно, зростання рівня споживання в Київській області може призвести до подібних обмежень. 

У Житомирській області через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, вимушено застосовуються обмеження споживання.

В "Укренерго" запевнили, що в інших регіонах обмежень немає, і жодних повідомлень про необхідність обмеження споживання не надходило. 

Ліміти споживання до областей не доводились.

Економічна правда.

Укренерго електроенергія
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