Дерегуляція: Кабмін скасував низку застарілих інструментів для бізнесу

У рамках дерегуляції економіки Кабмін вніс зміни до низки постанов, скасувавши застарілі інструменти.

Про це повідомили в Мінекономіки.

"Аналіз, який проводить МРГ (міжвідомча робоча група - ред.) з дерегуляції демонструє, що сьогодні в нормативно-правовому полі досить багато чинних, але неактуальних інструментів. Деякі з них - взагалі мають радянський "родовід".

Зрештою, й ті й інші сьогодні просто не мають практичного значення, не використовуються, чи використовуються дуже обмежено. Поступово ми скасуємо всі такі інструменти, що лише засмічують регуляторне поле", - заявила перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Так, рішенням уряду скасовані:

видача контрольних марок на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Йдеться про голограми на СD, без яких роздрібний продаж дисків був заборонений.

висновок науково-дослідної організації стосовно технічної неможливості знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод.

висновок про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні. Як було зазначено під час розгляду питання Міжвідомчою робочою групою цей інструмент також наразі є застарілим та недіючим.

Також Кабмін передав повноваження щодо видачі свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) до Національного органу інтелектуальної власності.

До цього ці повноваження належали Мінекономіки при тому, що згідно закону функції щодо атестації та реєстрації патентних повірених здійснює Національний орган інтелектуальної власності.

Економічна правда