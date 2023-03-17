Фонд держмайна виставив на приватизацію Ізмаїльський винзавод

фото: фдм

Ізмаїльський винзавод виставили на приватизацію: аукціон відбудеться 11 квітня, стартова ціна об’єкту - 35,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Facebook.

"Винзавод у місті Ізмаїл заснований у 1949 році. Тут можна виробляти високоякісні вина та алкогольні напої, а кліматичні умови на півдні України можна порівняти з найкращими виноробними регіонами Європи - Міжнародна організація виноградарства і виноробства зіставляла цю географічну зону з Бордо, Тосканою і Ріохою.

Серед переваг заводу - повний цикл виробництва продукції - від лози до бокала", - йдеться у повідомленні.

До складу активів винзаводу входять виносховище, цех переробки винограду, цехи розливу, цех виготовлення шампанських вин, склад готової продукції, виставковий комплекс та адмінбудівлі.

Загальна площа приміщень - 27,2 тис м.

Після повернення з оренди майно перебуває на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна".

Економічна правда