У лютому Фонд гарантування виплатив 46,5 мільйонів вкладникам банків-банкрутів

У лютому 2023 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються Фондом, становили 46,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Загалом за перші два місяці 2023 року сума виплат гарантованого відшкодування склала 90,3 млн грн.

У Фонді нагадали, що після набуття чинності ЗУ №2180-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами.

Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.

Станом на 1 лютого 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26.02.2012), Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 96 897,7 млн грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 101 584,3 млн грн.

На початок березня 2023 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 51 банку і завершив ліквідацію 51 банку.

Економічна правда